Eyyübiye Belediyesi dezavantajlı gençlere destek çıkıyor

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde öğrenciler için "Mevsimlik İşçi Kaderim Değildir" işbirliği protokolü imzalandı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiyeli öğrenciler için "Mevsimlik İşçi Kaderim Değildir" projesi kapsamında Yerelden Kalkınma Derneği ile işbirliği protokolü imzaladı. Eyyübiye Belediyesi Başkanlık makamında Yerelden Kalkınma Derneği Başkanı Eyüp Bulut ile bir araya gelen Başkan Kuş, Eyyübiyeli öğrencilere her alanda destek olacaklarını belirtti. Proje kapsamında öğrencilere mentorluk, kariyer danışmanlığı, mesleki eğitimler ve sosyal etkinlikler yapılacaktır.

İmzalanan protokol ile oluşturulan komisyon tarafından tespit edilen öğrencilerin eğitim süreçlerindeki materyal desteğinin yanı sıra öğrencilerin sosyal aktivite etkinliklerinden faydalanması için halı saha malzemeleri alınıp, onlarla maçlar yapılacak. Hiç sinemaya gitmeyen öğrenciler sinemaya götürülecek. Öğrencilere meslekler hakkında bilgiler verilecek. Öğrencilere bilişim eğitimleri verilecek.