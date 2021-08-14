Eyyübiye asfalt öncesi dolu yapıldı

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki asfalt serim çalışmaları öncesi sıcak asfaltla buluşturulacak yollarda, PMT yol dolgu malzemesiyle çalışma yapıldı.

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki asfalt serim çalışmaları öncesi sıcak asfaltla buluşturulacak yollarda, PMT yol dolgu malzemesi çalışmaları da tamamlandı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçe genelinde merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan yol yapım çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdüren ekipler, trafik yoğunluğunun fazla olduğu ara caddeleri de asfaltla buluşturuyor. 15 Temmuz mahallesi Huzur sokak ve Akşemsettin mahallesi 1599. Sokakta asfalt hazırlıklarını yapan ekipler, bölgede ŞUSKİ ekiplerinin alt yapı çalışmalarını tamamlamasının ardından, sıcak asfaltla buluşacak yollarda Plent Miks Temel (PMT ) yol dolgu malzemesi serimi de tamamladı. Asfalt yapılacak her iki ara caddenin de bölgenin en çok kullanılan ve en işlek ara caddelerinden olması nedeniyle sık sık yıpranması ve vatandaşların mağduriyet yaşaması üzerine harekete geçen Eyyübiye Belediyesi, asfalt serimi ile köklü çözüme ulaşıyor.

Bölgelerinde süren çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren bölge sakinleri, hizmetlerden dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a ve ekibine teşekkür etti.