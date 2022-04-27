Eyyubi’de 2000 öğrenciye ödüllü deneme sınavı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçe Belediyesi, İlçe sınırları içindeki 18 lisede 2000 öğrenciye yönelik sürpriz ödüllü TYT-AYT deneme sınavı yaptı. Eyyübiye Belediyesinin ödüllü deneme sınavlarının periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

Eyyübiye Belediyesi, İlçe sınırları içindeki 18 lisede 2000 öğrenciye yönelik sürpriz ödüllü TYT- AYT deneme sınavı yaptı. Eyyübiye Belediyesinin ödüllü deneme sınavlarının periyodik olarak devam edeceği belirtildi. Gençlerin geleceğe hazırlanmasında her zaman yanlarında olan Eyyübiye Belediyesi, TYT - AYT sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik deneme sınavlarına devam ediyor. Eyyübiye Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte organize edilen programla, ilçe sınırları içindeki 18 lisede 2000 öğrenciye yönelik deneme sınavı yapıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi yapılan deneme sınavında öğrenciler kendilerini ölçme fırsatı buldu. Her liseden ilk 3’e girecek öğrencilere sürpriz ödüllerin de verileceği deneme sınavları 25-26 Nisan tarihleri arasında koordineli bir şekilde ilçedeki 18 lisede yapıldı. Periyodik olarak devam edecek olan deneme sınavlarının sonuçlarının kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi.

Deneme sınavlarına katılan öğrenciler kendilerine sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirip, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür etti.