Evren Sanayi Sitesinde asfaltlama çalışması

Kent genelinde trafik akışını rahatlatmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kuzeybatı Çevreyolu ile Gaziantep Otoyol bağlantısını sağlayan, Evren Sanayi 33’üncü caddede asfalt çalışmalarına başladı.

Şanlıurfa-Gaziantep yolundan, Kuzeybatı Çevreyoluna bağlantı sağlayacak, üretim ve ticaretin merkezi konumundaki bölge için önemli bir rol üstlenecek olan 40 metrelik 33’üncü caddede ilk olarak asfalt öncesi zemin güçlendirme ve terasman çalışmaları yapıldı. Yoğun bir tempo ile vatandaşların rahatı ve huzuru için çalışan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri zeminin tamamen oturmasının ardından 40 metrelik yolda asfalt serimi start aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin bölgedeki asfalt tamamlanıncaya kadar çalışmalara devam edeceği belirtildi. Asfalt işlemlerinin tamamlanmasının ardından trafik akışının önemli ölçüde rahatlatılması planlanıyor.