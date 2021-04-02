Evlilikte boşanmaların önüne geçilecek

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’da evlilikte boşanmaların önüne geçmek ve evlenecek bireylerin iletişim becerilerini artırmak, aile içinde sevgi, saygı, hoşgörünün önem kazanması için “Mutlu Evliliğe İlk Adım Projesi” hayata geçirildi.

Aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi maksadıyla vatandaşlara ücretsiz aile danışmanlığı desteğini sağlamayı planlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bünyesinde bulunan Kadın ve Aile Daire Başkanlığı Hizmetleri’nin organize ettiği "Mutlu Evliliğe İlk Adım Projesi" Lansman Toplantısını gerçekleştirdi. Bireylerin evlendikleri zaman aile içi iletişim becerilerini artırma, aile bireyleri arasında sevgi ve saygının önem kazanmasına öncülük etmeye, duygu düşüncelerin net bir şekilde açığa çıkarılmasına, aile içerisinde hoşgörünün Önem kazanmasına, aile içi sorunlara çözümler üretmek için karşılıklı konuşmaya çözümler üretilmesi gibi eğitimler verilerek boşanmaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bir otelde düzenlenen lansman toplantısına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, İl Müftüsü Mehmet Taştan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ve Harran Üniversitesi yetkilileri katıldı.

Korona virüs kuralları çerçevesinde düzenlenen lansman toplantısında, katılımcılar “Mutlu evliliğe ilk adım projesine” imza attı. Proje ile evlilikte artan boşanmaların önüne geçilmesi ve mutlu evliğin temellerinin atılmasının hedeflendiği belirtildi.

Şiddet ve boşanma olaylarının önüne geçilmesi hedefleniyor

Programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, toplumun temeli olan ailenin önemine değinerek, “Mutlu bir ailede yetişen çocukların diğer çocuklara göre daha mutlu olduğu gözlenmektedir. Bir çocuğu mutlu etmek istiyorsanız ona çeşitli hediyeler, oyuncaklar almanıza gerek yoktur. Çocuğa anne ve babanın bir gülümsemesi, sevgisi çocuğu mutlu edecektir. Evde huzurlu olmak isteyen babanın evden çıkarken ardında huzurlu bir eş bırakması gerekir” dedi.

Proje ile ilgili açıklamada bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Fatma Şeker, evlilikte şiddetin ve boşanmaların önüne geçilmesi adına önemli bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. Şeker, “Son zamanlarda boşanma oranlarının artması, özellikle aile içi şiddetli geçimsizlik, ailede geçim problemi ve doğru bilgiyi doğru yerden alma konusunda birçok sorun yaşanıyordu. Bundan dolayı bize yoğun talepler oldu. Özellikle bu talepleri kadın destek merkezlerimizde bulunan kursiyerlerimizden aldık. Bu talepler de bizi böyle projeler yapmaya yönlendirdi. İnşallah proje ile kadına yönelik şiddet ve evlilikte boşanmaların önüne geçmiş olacağız” ifadelerini kullandı.