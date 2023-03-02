Eski Urfa sokaklarındaki molozlar kaldırılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören tarihi Urfa sokaklarındaki molozları kaldırmayı sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi deprem nedeniyle Urfa sokaklarında hasar gören tarihi evlerin yeniden eski haline getirilmesi için çalışma başlattı. Depremde hasar gören tarihi yapılardan düşen molozlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırılarak sokaklar temizleniyor. Molozların kaldırılmasının ardından kentin tarihi dokusunu yansıtan eski Urfa evleri eski haline getiriliyor. Depremde taş evlerden sokağa düşen molozlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi KUDEM ekipleri tarafından kaldırılarak sokaklar eski haline getiriliyor.