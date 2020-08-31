Engelli vatandaşın tekerlekli sandalye hayali gerçekleşti

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, kendisini arayarak eşi için tekerlekli sandalye talebinde bulunan vatandaşın talebini yerine getirdi.

Akçakale’ye bağlı Ceylanlı Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Akay, eşinin engelli olduğunu ve tekerlekli sandalye almak için maddi durumunun elverişli olmadığını anlattı. Ailenin talebine duyarsız kalmayan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, tekerlekli sandalye temin edilmesi talimatını verdi ve kısa sürede aileyi evinde ziyaret ederek sandalyeyi hediye etti.

“İnsani taraflara önem veriyoruz”

Yalçınkaya ziyarete dair yaptığı açıklamada tekerlekli sandalyenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “İnsani taraflara önem veriyoruz. Bu bacımızın tekerlekli sandalye ihtiyacını temin ettik. Kendilerini ziyaret ettik. Hayırlı olsun. Sağlık, afiyet diliyorum. İnşallah güzel günlerde kullanır. İnşallah bir an önce ayağa kalkar buna da ihtiyaç kalmaz. Öyle dua ediyoruz. Cenabı Hakk’ın Şafi ismi her şeyden daha üstündür, sandalyeden de ilaçtan da İnşallah Rabbimin adıyla şifasını bulur, bu sıkıntısından kurtulur. Hayırlı hizmet kardeşimize günlük hayatta kolaylıklar sağlayacak” dedi.

Engelinden dolayı günlük yaşamına devam etmekte zorlanan ve sandalyesiz olması dolayısıyla da büyük güçlük çeken Akay, Yalçınkaya’ya teşekkür etti.

Eşi Mehmet Akay da taleplerinin yerine getirilmesinden dolayı teşekkür ederek, “Tekerlekli sandalye için müracaat ettik. Başkanımız buraya kadar getirdi. Memnun kaldık. Allah bir kere değil bin kere razı olsun” ifadelerini kullandı.