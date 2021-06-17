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Emniyet Genel Müdürü Aktaş Şanlıurfa’da

Bazı inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şanlıurfa Valiliği’ni ziyaret etti.

ŞANLIURFA 17.06.2021, 14:43
Emniyet Genel Müdürü Aktaş Şanlıurfa’da

Bazı inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şanlıurfa Valiliği’ni ziyaret etti.

Karşılamanın ardından valilik şeref defterini imzalayan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Abdullah Erin tarafından makamda ağırlandı. Vali Erin ile bir süre sohbet ederek ilin huzur ve güvenliği konusunda istişarelerde bulunan Aktaş, Şanlıurfa’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Erin de Emniyet Genel Müdür Aktaş’ı medeniyetlerin başkenti Şanlıurfa’da ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Genel Müdür Aktaş’a İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da eşlik etti.
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