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Elektrikli soba yüzünde çıkan yangın evi kül etti

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde elektrikli soba yüzünden çıkan yangında ev içindeki eşyalar küle döndü.

ŞANLIURFA 25.03.2021, 15:54
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Elektrikli soba yüzünde çıkan yangın evi kül etti

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde elektrikli soba yüzünden çıkan yangında ev içindeki eşyalar küle döndü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre elektrikli soba nedeniyle yangın çıktı. Evin yandığını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evin içerisindeki aşyalar kullanılamaz hale geldi.
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