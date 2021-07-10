banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ege Denizinde 4.3’lük deprem
Ege Denizinde 4.3’lük deprem
Araç kuyruğunun bir ucu Aydın'da, bir ucu Muğla'da
Araç kuyruğunun bir ucu Aydın'da, bir ucu Muğla'da
Erdoğan, Gönül Dağı türküsünü söyledi
Erdoğan, Gönül Dağı türküsünü söyledi
Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da yakalandı
Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da yakalandı

Elektrik kesintileri mahalleliyi çileden çıkarttı

Şanlıurfa’da yaklaşık 5 gündür yaşanan elektrik kesintileri vatandaşı çileden çıkarttı.

ŞANLIURFA 10.07.2021, 18:07
Elektrik kesintileri mahalleliyi çileden çıkarttı
banner502

Şanlıurfa’da yaklaşık 5 gündür yaşanan elektrik kesintileri vatandaşı çileden çıkarttı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinin bir bölümünde yaklaşık 5 gündür elektrik kesintisi yaşanıyor. Günün büyük bölümünde kesilen elektrik vatandaşları mağdur ediyor. Yazın en sıcak günlerinde saatlerce süren elektrik kesintileri nedeniyle buzdolaplarındaki yiyeceklerin bozulduğu belirtildi. Dicle Elektrik’i (DEDAŞ) günlerdir aramalarına rağmen bir netice elde edemediklerini söyleyen vatandaşlar, kurumun konuya duyarsız davrandığını iddia etti.
Yorumlar (0)
25°
açık
banner501