Ekinci’den Viranşehir gençlerine müjde

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile görüşerek çeşitli temaslarda bulundu.

Viranşehir’de gençliğe yaptığı yatırımlarla takdir toplayan Başkan Ekinci, ilçeye yeni yapılması planlanan spor tesisleri için Bakan Kasapoğlu’ndan destek sözü aldı. Viranşehir’in gelişmesi için yoğun çaba sarf eden Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’dan ilçede yapılacak yeni yatırımlar için destek sözü almayı başardı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu ziyaret eden Ekinci, Viranşehir’de yapılacak yeni spor tesisleri için maddi destek talebinde bulundu. Bakan Kasapoğlu, Viranşehir’de yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini ve yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Salih Ekinci’yi tebrik ederek, ilçeye yeni yapılacak spor tesisleri için de destek sözü verdi.

Gençlik için yeni yatırımlar

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Ekinci, Viranşehir için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, “Bu kapsamda Ankara’da çeşitli temaslarda bulunuyoruz. Viranşehir’de gençliğe yönelik yapacağımız yeni yatırımlar konusunda Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ile görüştük. Kendisinden bu konuda beklediğimiz destek sözünü aldık. İnşallah önümüzdeki süreçte Viranşehir gençliği için yeni yatırımlar yapacağız” dedi.