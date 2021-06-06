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Ekinci milletvekili Yıldız’ı ağırladı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Viranşehir’e gelerek bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.

ŞANLIURFA 06.06.2021, 10:54
Ekinci milletvekili Yıldız’ı ağırladı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Viranşehir’e gelerek bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.

Milletvekili Yıldız, ilk olarak Viranşehir Belediyesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Salih Ekinci’den bilgi aldı. Belediyenin yapacağı çalışmalar ve projeleri hakkında da Yıldız’a bilgi veren Başkan Ekinci, yapılan hizmet ve çalışmalarla halkın özlem duyduğu belediyecilikle tanıştığını vurguladı. Ekinci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, vekil Yıldız ise, Başkan Ekinci’ye çalışmalarında başarılar diledi. Vekil Yıldız ve beraberindeki heyet, buradaki ziyaretin ardından AK Parti Viranşehir ilçe başkanlığına geçti.

Başkan Ali Tekin ve yönetim kurulu ile görüşen Yıldız, parti çalışmaları hakkında bilgi edindi. Yıldız ve beraberindeki heyet daha sonra Viranşehir Zahireciler Borsa Derneği Başkanı Remzi Atan’ı ziyaret ederek, ilçedeki esnafın durumu hakkında bilgi aldı. Yıldız, son olarak, geçtiğimiz gün vefat eden Seydo Koyuncu’nun ailesine baş sağlığı ziyaretinde bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı.
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