Ekinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, bir dizi temaslarda bulunduğu Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Belediye ile ilgili projelerin takibi ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara’da temaslarda bulunan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, AK Parti TBMM Grup Toplantısına da katıldı. Ekinci, toplantı öncesinde Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ve Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile birlikte Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı salonda karşıladı. Ayaküstü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden Başkan Ekinci, Viranşehirli hemşerilerinin selamlarını iletti. Sosyal medyadan görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Başkan Ekinci, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ı AK Parti TBMM Grup Toplantısı için teşrif ettiği Gazi Meclisimizde karşıladık ve akabinde hitaplarını dinledik. AK Parti TBMM Grup Toplantısının ülkemize, milletimize ve partimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.