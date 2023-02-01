Eğitim otağı çalışmaları devam ediyor

Eyyübiye Belediyesi’nin ilçe gençliğinin eğitimde başarılı olması için yaptığı yatırımlar devam ederken, Ruha ve Yenice Mahallelerinde yapımına başlanan eğitim otaklarının inşaat çalışmaları da hızla ilerliyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un, ilçede yaşayan çocuklar ve gençlerin eğitimini desteklemek amacıyla uygulamaya koyduğu eğitim otağı ve sınav merkezi yatırımları 2023 yılında da devam ediyor. Haleplibahçe ve 15 Temmuz Mahallesi’nde gençlerin eğitimine destek olan eğitim otaklarına dört adet daha ilave etmek için çalışmalar başlatan Eyyübiye Belediyesi, Batıkent, Yenice, Ruha ve Akabe Mahallelerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Yenice ve Ruha Mahallelerinde yer alacak eğitim otaklarının kurulumu tamamlanırken, iç kısımlardaki çalışmalarda da son aşamaya gelindi. Akabe Mahallesi’nde kurulacak olanla birlikte ilçedeki eğitim otağı sayısını ilk etapta altıya çıkaracak olan Eyyübiye Belediyesi, Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip ilçede eğitime destek olacak yatırımlarını sürdürmeye devam edecek. 2022 yılı bütçesinin yüzde 60’ına yakınını ilçe gençliğinin eğitimde başarılı olmasına yönelik projelere tahsis eden Eyyübiye Belediyesi’nin, Onikiler ve Yenice mahallelerinde kurduğu sınav hazırlık merkezlerinde de yaklaşık 500 genç üniversite sınavlarına hazırlanıyor.

Eğitim materyalleri, deneme sınavları, bilgisayar, internet gibi ihtiyaçları da Eyyübiye Belediyesi tarafından karşılanan üniversite hazırlık öğrencilerine, çay ve kek de ücretsiz ikram ediliyor. Özel dershaneleri aratmayan eğitim kalitesiyle dikkat çeken sınav hazırlık merkezlerine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi de destek veriyor.