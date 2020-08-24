Doğukent’e yapılan modern parkta sona doğru

Karaköprü Belediyesi tarafından Doğukent mahallesinde yapılan parkta çalışmalarda sona gelindi. 5 bin metrekare alan üzerine yapılan park mahallenin yeşil alan ve yaşam alan eksikliğini önemli derecede giderecek.

Değişen ve hızla büyüyen Karaköprü’de yeni yaşam alanları oluşturulması adına Karaköprü Belediyesi ilçeye yeni park kazandırma çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin büyüyen ve gelişen mahallelerinden olan Doğukent Mahallesine kazandırılan 5 bin metrekarelik yeni parkın yapımında sona gelindi.

Doğukent’te yaşayan vatandaşların yeşil alan ve yaşam alanı ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan parkın içerisinde çocuk oyun grupları, yürüyüş yolu, fitnes grupları, basketbol ve oyun sahaları ile kamelyalar bulunuyor.

Yaşam standartları yüksek bir Karaköprü oluşturmak için çalıştıklarını söyleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Şanlıurfa’nın en fazla yeşil alana sahip olan ilçesi olarak yeni yeşil alan kazandırma faaliyetlerimiz sürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz yeşil alan ihtiyacı olan tüm mahallelerimize yeni parklar kazandırıyor. Doğukent mahallemiz hızla gelişen ve konutlaşmanın fazla olduğu mahallelerden birisi olduğu için doğal olarak yeşil alan ihtiyacı doğuyor. Bölgede vatandaşların gidip zaman geçireceği, çocukların güvenli bir şekilde oynayabileceği bir park inşa ediyoruz. Yapımı devam eden 5 bin metrekarelik parkımızı kısa zamanda tamamlayıp mahallemizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Öte yandan Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçede birçok mahallede yeni park ve yeşillendirme çalışmaları sürdürülüyor.