Direkli’ye kapalı semt pazarı kazandırılıyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilk kazmanın vurulacağı Direkli Mahallesi modern kapalı semt pazarı alanında incelemelerde bulundu.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilk kazmanın vurulacağı Direkli Mahallesi modern kapalı semt pazarı alanında incelemelerde bulundu. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Direkli ve 15 Temmuz Mahallelerinin en önemli taleplerinden biri olan kapalı semt pazarı için yaşanan yer sorununu daha önce yoğun girişimleriyle çözüme kavuşturmuştu. Bölgede yaşanan yer sıkıntısını yoğun girişimler sonucu çözün Kuş, alanı Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan yeri kiralama usulü ile tahsisini gerçekleştirip, mülkiyet sorununu çözdü. Tahsis edilen alan için proje çalışmaları tamamlanan kapalı semt pazarının ihalesi de yapıldı. Kısıtlamaların hemen ardından ilk kazmanın vurulacağı alanı, Başkan Yardımcısı İlhami Günbeği ve Direkli Mahalle Muhtarı Mehmet Kestop’la birlikte inceleyen Kuş, modern kapalı semt pazarını kısa süre içinde bölge halkının hizmetine sunacaklarını söyledi.