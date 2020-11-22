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Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa’da kısıtlamanın başlamasına kısa bir süre kala kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

ŞANLIURFA 22.11.2020, 20:30
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Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Şanlıurfa’da kısıtlamanın başlamasına kısa bir süre kala kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, kısıtlamanın başlamasına kısa bir süre kala Şanlıurfa - Mardin karayolunun Sırrın Mahallesinde bulunan alt geçitte yaşandı. Mahsun Z.’nin kullandığı 02 AZZ 983 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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