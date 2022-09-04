Dev kır düğünü yapımı çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Halil-ür Rahman Kent Ormanı bölgesinde toplam 25 bin metrekarelik alanda başlatılan kır düğünü proje çalışması devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla başlatılan kır düğünü projesi devam ediyor. Vatandaşların rahat ve ferah bir ortamda doğa ile iç içe düğün ve eğlencelerini yapabilecekleri kır düğünü proje çalışmasını yerinde inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sürdürülen çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı. Evlenecek olan gençler için kır düğünü projesini hayata geçirdiklerini ve projenin en kısa zamanda tamamlanacağını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ’’Halil-ür Rahman Kent Ormanı bölgesinde kır düğünü salonu yapmaktayız ve son aşamaya geldik. Sona geldiğimiz bu kır düğünü alanında incelemelerde bulunduk. Yaklaşık 1 ay içerisinde çalışmamız tamamlanmış olacaktır ve halkımızın hizmetine sunacağız. Gerek araç parkı yönünden gerekse düğün alanı yönünden çok güzel bir çalışma yaptık. Evliliğe ilk adımını atacak olan gençlerimiz için çok mutlu olabilecekleri çok güzel bir alan oluşturduk. Misafirlerimizin çok rahat edeceği bir alan, manzarası güzel, alan güzel, ormanlık ve ağaçlıklar içerisinde güzel bir esinti olan bir yer. Kır düğünü projemiz Şanlıurfalılara hayırlı uğurlu olsun” dedi. Halil-ür Rahman Kent Ormanı bölgesinde inşaat çalışmalarına başlanılan kır düğünü projesinde toplam 25 bin metrekare alan içerisinde 16 bin metrekare yeşil alan, 6 bin 500 metrekare otopark, 150 metrekare mescit, 260 metrekare mutfak 530 metrekare sahne alanı yer alacak.

İnşaat çalışmalarının hızla devam ettiği kır düğünü alanının en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi.