Depremden etkilenen vatandaşlara psikolojik destek sürüyor

Şanlıurfa’da Haliliye Belediyesi bünyesindeki psikolojik danışmanlar, güvenli alanlarda konaklayan vatandaşlara yaşanan deprem sonrası psikolojik destek eğitimleri vermeye devam ediyor.

Haliliye Belediyesi depremden etkilenen vatandaşlara psikolojik desteğini sürdürüyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 10 ilin etkilendiği şiddetli deprem sonrası Haliliye’de yaralar sarılıyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla güvenli alanlarda kalan vatandaşların temel ihtiyaçları karşılanırken, kültür ve sosyal işler müdürlüğü bünyesindeki psikologlar tarafından ise psikolojik destek eğitimleri veriliyor. Turgut Özal Parkında kurulan güvenli alanlarda kalan vatandaşlarla bir araya gelen psikologlar, yetişkinlere psiko sosyal destek verirken, çocuklara da oyunlarla depremi anlatıyor. Deprem anında yapılması gerekenleri de belirten psikologlar, çocukların depremin etkisini kısa sürede atlatması için aileleri de bilgilendiriyor. Haliliye Belediyesi tarafından verilen psikolojik eğitimlerin devam edeceği bildirildi.