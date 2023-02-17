Deprem sonrası Eyyübiye’nin tarihi sokaklarındaki molozlar kaldırılıyor

Aralarında Şanlıurfa’nın da bulunduğu 11 ilde, 6 Şubat 2023 günü meydana gelen deprem felaketinin ardından ilçe merkezi ve komşu illerde depremzedelerin ikame ve iaşesi için koordineli bir şekilde çalışmalarına devam eden Eyyübiye Belediyesi, depremin etkisinin hafiflemesi üzerine tedbir alınan yıkıntıları temizliyor.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren ilçedeki tüm mahalleleri denetleyen ve gelen ihbarlar sonrası yıkılan, çöken ve risk tespiti yapılan bina çevrelerinde güvenlik önlemleri alan Eyyübiye Belediyesi Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü uzmanlarından oluşan ekiplerle birlikte riskli yapı tespitine de de devam ediyor. Şanlıurfa’nın tarihi sokaklarında birçoğu metruk halde bulunan eski yapıların çöken kısımlarını da iş makineleriyle kaldıran Eyyübiye Belediyesi, çökme tehlikesi bulunan eski yapıların çevresinde de güvenlik önlemleri alıyor. Birçoğu araç giremeyecek kadar dar olan sokaklara el arabaları ve küçük iş makineleriyle giren ekipler, buralarda yollara dökülen molozları temizlerken, yapılara ait taşları da düzenli şekilde istif ediyor.