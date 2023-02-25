Deprem sonrası camilerde tadilat ve temizlik çalışması

Karaköprü Belediyesi deprem sonrası güvenli toplanma alanı olarak kullanılan ve depremde de zarar gören camilerde temizlik ve moloz temizleme çalışmaları gerçekleştirerek camileri ibadete hazırlıyor.

Karaköprü Belediyesi, 6 Şubat’ta gerçekleşen iki büyük deprem sonrası ilçede yaraları sarmak ve normale dönüş için çalışmalarını sürdürüyor. Deprem sonrası vatandaşlar tarafından güvenli toplanma alanı olarak kullanılan camilerde temizlik işleri müdürlüğü tarafından halı yıkama ve dezenfekte faaliyetleri yapılırken, depremde minareleri hasar görmüş camilerde de moloz kaldırma çalışmaları gerçekleştirildi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de camilerdeki hasarlı minarelerin kontrollü olarak yıkılması çalışmalarını incelerken, vatandaşların daha sonra oluşacak yıkılma nedeniyle zarar görmemesi için hasarlı tüm minarelerin yıkılması talimatı verdi. Zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Baydilli, bu süreci en hızlı şekilde atlatmak için yoğun bir çaba gösterdiklerini ve vatandaşların yoğun kullandıkları alanları kullanıma açmak için uğraştıklarını kaydetti. Baydilli, “Deprem sonrası süreçte birçok vatandaşımız günlerce camilerde kaldı ve yemek yedi. İbadethanelerimizin temiz bir şekilde hizmet vermesi için ibadethane temizleme ekiplerimiz tüm camilerimizde temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Ayrıca bazı camilerimizde maalesef minarelerde hasar oluşmuş ve tehlike arz ettikleri için bu minarelerin kontrollü yıkımını gerçekleştiriyoruz. Üç ayların içerisinde olduğumuz için vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı, gerektiğinde böyle barınma alanı olan camilerimizi temiz tutmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.