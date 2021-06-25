Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başkanından Harran Üniversitesine ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Digital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve beraberindeki heyet, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik’i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette üniversite ve Harran Okulu hakkında bilgiler veren Rektör Çelik, eski Harran Okulunun maketini Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’a hediye etti.

Ziyaret sonrasında Senato Salonunda toplantıya geçildi. Başkan Ali Taha Koç ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ile beraberlerindeki heyetlere, Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi Büyük Veri ve Yapay Zeka Teknolojileri Birim Müdürü Dr. M. Umut Demirezen “Türk Beyin Projesi” hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

“Beyin MR sonucu için artık günlerce beklenmeyecek”

Sunumda, Türk bilim adamlarının geliştirdiği “Türk Beyin Projesi” yapay zeka teknolojisi sayesinde çekilen ve yaklaşık 10 saniye gibi bir süre zarfında hastaların beyinlerinde tümör olup olmadığı belirleyebilen EMAR sisteminin geliştirildiğini belirten Dr. M. Umut Demirezen, geliştirilen yapay zeka teknolojisi ile hastaların daha EMAR cihazından çıkmadan sonuçlarının sisteme aktarılacağını, bu özelliği ile projenin zamanla mücadele eden acil hastalar için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Yapılan sunumun ardından geliştirilen yapay zeka teknolojisi sistemine Harran Üniversitesi Hastanesi’nde dahil edilmesi konusunda görüşmeler yapıldı.