Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kamulaştırma kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete’de yayımlanan kararda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin "Acil Kamulaştırma Kararı"nı onayladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında ifade ettiği, "Kızılay Meydan Projesi" bugün resmi gazetede yayımlanan acil kamulaştırma kararıyla onaylandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Şanlıurfa’yı ilgilendiren karar 3 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnamede Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Yusufpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bazı taşınmazların yapımı planlanan meydan projesinin yürütülmesi amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına acil kamulaştırılma hakkında karar verildiği duyuruldu.

“Kızılay Meydanı Şanlıurfa’ya hayırlı olsun”

Kararnamenin ardından sosyal medya hesaplarından Şanlıurfalılar adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Beyazgül, yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla müjdesini verdiğimiz Kızılay Meydanı acil kamulaştırma kararı onaylandı. Kendilerine tüm Şanlıurfalı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Kızılay Meydanı Şanlıurfa’ya hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.