Culha İstanbul’da tanıtıldı

Haliliye Belediyesi, Başkan Mehmet Canpolat’ın girişimleriyle Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alınan Culha’yı Craftİstanbul El Sanatları ve Tasarım Fuarında tanıttı.

Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa’nın geleneksel el sanatlarını yaşatmaya ve tanıtmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla kurulan Geleneksel El Sanatları Merkezinde (GESEM) Şanlıurfa’nın unutulmaya yüz tutmuş el sanatları icra ediliyor. Burada ustalar tarafından ahşap oymacılığı, bakır işleme, tesbihçilik ve eski sanatlardan olan culhacılık ayakta tutuluyor. Usta-çırak ilişkisiyle mesleklerin kaybolmaması için yeni öğrenciler yetiştirilirken, bu meslekleri yaşatarak sahip çıkan Haliliye Belediyesi’nin adımıyla 2021 yılında culhacılık, coğrafi işaret tescil belgesi ve marka tescil belgesi aldı. Başta culhacılık olmak üzere her platformda Şanlıurfa’nın geleneksel el sanatlarını tanıtan Haliliye Belediyesi, 5-9 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Craft İstanbul El Sanatları ve Tasarım Fuarında yerini aldı. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde düzenlenen fuarda culhayı tanıtan Haliliye Belediyesi’nin standı yoğun ilgi gördü. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden olan culha burada ziyaretçilere tanıtılırken, Şanlıurfa’nın son culha ustası ise mesleğinin inceliklerini gelen ziyaretçilerle paylaştı.

Şanlıurfa’nın yüz yıllardır süregelen mesleği olan çulhacılığı yaşattıklarını ve tanıtmaya devam ettiklerini kaydeden Canpolat, “Şanlıurfa’da şu anda da unutulmaya yüz tutmuş Culha ile ilgili şu anda coğrafi işaret tescil belgesini aldık. Yaklaşık 600 yıllık bir geçmişi olan culhacılığın Şanlıurfa’da tekrar yaşatılması ve tanıtılmasıyla ilgili Haliliye Belediyesi olarak her zaman çaba içerisindeyiz. Şu anda bir ustamız ve iki tane çırağı var. Hedefimiz ustamız ile birlikte diğer çırakları yetiştirmek” ifadelerini kullandı.