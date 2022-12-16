Çocuklar sinema keyfi yaşadı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sanat etkinlikleri çerçevesinde bu hafta çocuklara yönelik iki etkinlik birden düzenledi. Çocuklar, sinema ve stand up gösterisiyle eğlenceli bir gün yaşadı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat programları çerçevesinde çocuklara yönelik düzenlediği etkinlikler serisini sürdürüyor. Binlerce öğrencinin sinema ile buluşmasını sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Dijital Sinema salonuna gelen öğrenciler İksir çizgi filmini heyecanla izledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği bir başka etkinlik ise Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezinde gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Hasan Ocakoğlu tarafından düzenlenen stand up gösterisi ile çocuklar keyifli anlar yaşadı.