Çocuklar Müzeler Haftasını gezerek değerlendirdi

Şanlıurfa’da Uluslararası Müzeler Haftası’ dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerince 11 Nisan Külliyesi, TOKİ Kadın Destek Merkezi ve Ahmet Yesevi Kadın Destek Merkezi gösteri salonunu çocuklara açtı.

Türkiye’den hem de dünyanın dört bir yanından müzeler, çocuklara kapılarını sanal olarak açtı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de henüz müzelere gidip göremeyen çocuklara sanal müze turu düzenleyerek tarihte gezintiye çıkardı. Türkiye’de her yıl 18-24 Mayıs arası kutlanan Müzeler Haftası kapsamında, Korona virüs salgını öncesi birçok müze ücretsiz oluyor ve müzeler yediden yetmişe ziyaretçilerle dolup taşıyordu. Büyükşehir belediyesi de dijital dünyada büyüyen çocuklar için müzeleri fiziken olmasa bile online olarak ziyaret etmelerini sağladı. Büyükşehir belediyesi tarafından Şanlıurfalı kadınların hizmetine sunulan 11 Nisan Külliyesi, TOKİ Kadın Destek Merkezi ve Ahmet Yesevi Kadın Destek Merkezine getirilen çocuklara müzeler online olarak izletildi. Miniklere öğretici animasyonlarla tarih bilinci de aşılandı.