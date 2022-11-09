Çocuklar dijital sinemada Doru çizgi filmini izledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şair Nabi Dijital Sinema salonu, kadın destek merkezlerinde kurs ve eğitimlerden yararlanan kadınların çocuklarını ağırladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle kente kazandırılan Şair Nabi Dijital Sinema Salonu, çocukların ve gençlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor. Dijital sinemada bir araya gelen çocuklara çok sevdikleri Doru animasyon çizgi filmi izletildi. Her hafta bir sinema filmi veya çocukların izlemek istedikleri animasyon çizgi filmlerini beyaz perdeye yansıtan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu kez de çocukların izlemekten büyük keyif aldığı Doru animasyon türündeki çizgi filmi izletildi. Çocukların keyifli dakikalar yaşadığı film gösteriminde ücretsiz patlamış mısır ikram edilirken çocuklar Doru animasyon çizgi filmini büyük bir keyifle izledi.

Yaklaşık 1 saat süren sinema gösterimi sonrası çocuklar, kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.