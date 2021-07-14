Çocuk tiyatrosu izleyicilerden tam not aldı

Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik ‘Bizim Çocuklar’ isimli tiyatro oyununu sahneledi.

Rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra her fırsatta kültür ve sanat etkinlikleriyle kamuoyunun karşısına çıkan Eyyübiye Belediyesi, Batıkent kültür Merkezinde açtığı tiyatro kursunda eğitim gören kursiyerlerin sezon finali oyunu sahnelendi. Tiyatro eğitmeni Serdar Aişeoğlu tarafından yıl boyunca eğitilen öğrencilerin sahnelediği oyunu izleyeneler büyük bir keyif aldı. Birbirinden farklı oyunların sahnelendiği ve yaklaşık bir saat süren oyunu izleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgisini gördü. Oyunu baştan sona kadar izleyen ve oyun bitiminde çocuklarla birlikte sahneye çıkan Başkan Kuş, bu tür çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Gençlere hizmet etme noktasında çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Başkan Kuş, ”Ben tiyatroyu hayranlıkla izledim. Sizler nasıl gördünüz bilmiyorum ama ben karşımda profesyonel bir ekip gördüm. Çocuklar, her birinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Serdar hocamızdan da Allah razı olsun. Sağlam bir kökümüz var. Sağlam bir kökten de güzel dallar ve ağaçlar oluyor. Ben çok uzatmak istemiyorum. İki yıldır özellikle gençlik için çaba içerisindeyiz, mücadele veriyoruz. Gençlik merkezlerimizde, ak evlerimizde, kitap otaklarımızda gençlere birçok proje ürettik ve üretmeye devam edeceğiz. Gelecek bu evlatlarımız, geleceğin teminatı da bu evlatlarımız. Cenabı Mevlam evlatlarımızın acısını göstermesin, onlara uzun ömür nasip etsin inşallah” dedi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür eden vatandaşlar ise,” Minikleri bu şekilde görmek çok güzeldi ve gerçekten çok güzel oynadılar, tebrik ediyoruz. Böyle güzel projelere destek verdikleri için Eyyübiye Belediyesine ve belediye başkanına ayrıca teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdiler.