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Çocuğun sırtındaki kene hastanede çıkartıldı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde 10 yaşındaki çocuğun sırtındaki kene hastanede çıkartıldı.

ŞANLIURFA 12.06.2022, 12:26
Çocuğun sırtındaki kene hastanede çıkartıldı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde 10 yaşındaki çocuğun sırtındaki kene hastanede çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde yaşandı. Sokakta oyun oynadıktan sonra eve dönen 10 yaşındaki K.A.’nın vücudunda kene olduğunu gören ailesi, Harran Devlet Hastanesine götürdü. Burada muayene edilen çocuk, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi geçirebileceği şüphesiyle Şanlıurfa merkeze sevk edildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan küçük çocuğun bel bölgesinde kene doktorların müdahalesiyle çıkartıldı. Bir süre gözlem altında tutulan çocuk, herhangi bir hastalık belirtisi yaşanmadığından taburcu edildi.

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