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Cinayet zanlısı operasyonla yakalandı

Şanlıurfa’da cinayetten aranan zanlı polis tarafından yakalandı.

ŞANLIURFA 07.08.2022, 13:56
Cinayet zanlısı operasyonla yakalandı

Şanlıurfa’da cinayetten aranan zanlı polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro amirliği ekipleri kasten adam öldürme suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Salih Ç.‘yi yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın saklandığı adresi belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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