Cezaevi firarisi JASAT’tan kaçamadı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Siverek ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan aranan ve 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi E.Y. (32) JASAT tarafından takibe alındı. Dron desteğiyle adresi belirlenen firari operasyonla yakalandı. Yakalanan E.Y. işlemleri sonrası Siverek Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.