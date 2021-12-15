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Ceylanpınar’daki Antep Deresi temizleniyor

Kötü görüntü ve çevreye yaydığı koku ile vatandaşlara rahatsızlık veren Antep Deresi’nde Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun talimatı doğrultusunda temizlik ve ilaçlama çalışması başlatıldı.

ŞANLIURFA 15.12.2021, 13:11
Ceylanpınar’daki Antep Deresi temizleniyor

Kötü görüntü ve çevreye yaydığı koku ile vatandaşlara rahatsızlık veren Antep Deresi’nde Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun talimatı doğrultusunda temizlik ve ilaçlama çalışması başlatıldı.

Ceylanpınar ilçe merkezinin ortasından geçen yaklaşık 8 kilometrelik Antep Deresi’nde Ceylanpınar Belediyesi’ne ait Temizlik işleri Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Sürdürülen çalışmalar kapsamında kış mevsimi dolayısıyla kötü kokulara neden olunmaması ve derenin temiz kalması için temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Yaz ve kış mevsiminde her ay periyodik aralıklarla temizlik çalışmalarının yapıldığı derede belediye ekipleri kısa sürede çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor. Derede başlatılan çalışmalarda vinç yardımıyla dere yatağına indirilen küçük kepçelerle temizlik çalışmaları yapılıyor. Küçük kepçeler yardımıyla toplanan çöp ve çamur yığınları büyük kepçeler tarafından kamyonlara doldurularak çöp alanlarına taşınıyor. Bir yandan temizlik çalışmalarını sürdüren Belediye ekipler, diğer yandan da çalışmaların tamamlandığı alanlarda ilaçlama ekibi mikrop ve haşerelerin üremesine karşı ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Her ay periyodik aralıklarla Antep Deresinde temizlik çalışmalarının yapıldığı bölge de 2021 yılı içerisinde 11. kez temizlik çalışmaları yapıldı.

Temizlik çalışmalarıyla ilgili yazılı açıklamalarda bulunan Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu,’’ Vatandaşlarımıza daha temiz bir Ceylanpınar için ekiplerimiz yılın her ayı ilçemizin ortasından geçen Antep deresinde temizlik çalışmaları yaparak, hemen ardından haşerelere yönelik ilaçlama çalışması yapıyor. Ceylanpınar Belediyesi olarak 7/24 tertemiz bir Ceylanpınar için halkımızın hizmetindeyiz. Temizlik İşleri ve Destek Hizmetler Müdürlüğümüze bağlı ekipler, 2021 yılı içerisinde 11 defa Antep deresinde temizlik çalışması yaptı. Vatandaşlarımızın huzur ve sağlığını önemseyerek ekiplerimiz bu doğrultuda ilçemizin her noktasında temizlik çalışmalarını yürütüyor. Durmadan yorulmadan halkımıza temiz bir Ceylanpınar yaşatmak için çalışmaya devam ediyoruz’’ dedi.

Antep deresinde sürdürülen çalışmaları takdirle karşılayan Ceylanpınar ilçe halkı ise Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’ya temizlik çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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