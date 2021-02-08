Ceylanpınar’daki Antep Deresi sorununa kalıcı çözüm

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, ilçede uzun yıllardır kangren haline gelmiş bir sorun olan Antep Deresi ile ilgili kalıcı çözüm arayışlarını tamamladıklarını belirterek, derenin demir çitlerle üstünün kapatılacağını bildirdi.

Soylu, göreve geldikleri günden itibaren periyodik olarak 2-3 ayda bir temizlik ve ardından haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını yaptıkları Antep Deresi’nde günübirlik çözümlerle yetinmediklerini söyledi.

Antep Deresine yönelik kalıcı bir çözümü nasıl bulacaklarına ilişkin çok uğraş verdiklerini anımsatan Başkan Soylu, “En sonunda burayla yaptığımız çalışma içerisinde dere yatağına döşenen giderlerin çok küçük boyutta olduğunu ve yeterli olmadığını tespit ettik. Dereye akan suyun rahatlıkla buradan tasfiye edip akması için 1.000’lik gider borusu döşenmesi için karar kıldık. Ayrıca derede yaptığımız temizlik çalışmalarında çok yoğun olarak çöplerin atıldığını gördük ve bu bizler için ne yazık ki acı verici bir durum. Buna da kalıcı çözüm olarak derenin demir çim çitlerle üstünün kapatılmasını kararlaştırdık. Yakın zamanda faaliyete geçecek olan bu çalışmamızla Antep deremiz artık kalıcı çözüme kavuşturmuş olacağız” ifadelerini kullandı.