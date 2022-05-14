Ceylanpınar’da yeni yol çalışması

İlçelerde başlattığı yol yapım hizmetini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ceylanpınar grup yollarında alt yapı çalışmalarına hız verdi.

Daha önceden belirlenen program dahilinde yollarda altyapı çalışmalarını sürdüren büyükşehir belediyesi ekipleri, bir yandan yolların altyapısını hazırlarken diğer yandan da bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. İlçe halkının en yoğun kullandığı ve birçok mahalleyi birbirine bağlayan Akrepli grup yolunda altyapı çalışması başlatan ekipler, kaplama öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. 13 ilçeye adil hizmet anlayışıyla kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdüren büyükşehir belediyesi, çalışmalarına devam ediyor.