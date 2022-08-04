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Ceylanpınar’da trafik levhaları yenilendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ceylanpınar İlçesinde çeşitli nedenlerle deforme olan yön levhalarını sökerek yerine yenilerini monte etti.

ŞANLIURFA 04.08.2022, 12:49
Ceylanpınar’da trafik levhaları yenilendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ceylanpınar İlçesinde çeşitli nedenlerle deforme olan yön levhalarını sökerek yerine yenilerini monte etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Ceylanpınar ilçesinde trafik akışını rahatlatan trafik tanzim levhalarını bir yandan yenilerken, diğer yandan da yeni açılan yollara da levha yerleştirme çalışması gerçekleştiriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, levha çalışmaları çerçevesinde özellikle ana arterler başta olmak üzere yeni açılan, genişletilen veya asfaltlanan yollarda yönlendirme levhası montajını tamamladı.

Görünürlüğü azalan, çeşitli çevresel etkilerle deforme olan il, ilçe, otoyol yönlendirmelerinin, kamu kurumları, hizmet binalarının yer aldığı yönlendirme levhaları yenileriyle değiştirilerek yerine sürücülerin gece ve gündüz rahatlıkla görebileceği şekilde reflektif malzemelerden yapılan uzun ömürlü levhalar monte edildi.

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