Ceylanpınar’da pandemi önleminden taviz yok

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, korona virüs sürecinden an az hasarla kurtulmak amacıyla herkesin üzerine düşen sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Feyyaz Soylu, son bir yıldır dünya ile birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan Covid -19 pandemisi ile mücadeleden asla taviz vermediklerini belirterek, ilçe halkını da “Maske Mesafe ve Hijyen” kuralları konusunda hassas olmaları için uyarıda bulundu. Pandemi’nin ilk başladığı dönemlerde maske bulmakta da güçlük çektiklerini hatırlatan Soylu, “Başarılı bir kriz yönetimiyle belediyemiz bünyesinde kendi maskemizi kendimiz üretip, halkımıza ücretsiz dağıttık. Temizlik ekiplerimizi seferber ettik, ihtiyaç sahiplerine 5000 gıda kolisi dağıttık, virüs önlemi denetimlerini maksimum seviyede tuttuk ve bu hassasiyetimizi sürdürüyoruz” dedi. Temizlik ekiplerinin merkezden kırsala çöp toplama, temizlik ve yolların yıkanması çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Soylu, "Virüsün bulaşacağı, insan yoğunluğunun çok olduğu yerlerde ilaçlama çalışmaları yapıyoruz. Her gün periyodik olarak vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklar temizlik birimi ekiplerimizce köpüklü su ile yıkanarak dezenfekte ediliyor. Okul, Cami, Kültür Evleri periyodik olarak temizleniyor. Ayrıca pandemi döneminde zor bir süreçten geçen vatandaşlarımıza yönelik yardım çalışmalarımız da sürüyor" dedi.

Soylu, salgında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını isteyerek, "Biz üzerimize düşen görevi yaparken, halkımızın da desteğini bekliyoruz. Bu illeti hep birlikte ulus olarak yeneceğiz" diye konuştu..