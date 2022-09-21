Ceylanpınar’da okul kantinlerine sıkı denetim

Okulların açılmasıyla birlikte Ceylanpınar Belediyesine bağlı zabıta müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yer alan okul kantinlerinde hijyen ve sağlıklı gıda satışı denetimlerini gerçekleştirdi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun talimatlarıyla halkın sağlığı için denetimlerini sürdüren zabıta ekiplerinin adresi, bu kez okul kantinleri oldu. Geleceğin teminatı olan öğrencilerin sağlığına önem veren Ceylanpınar Belediyesi, okul kantinlerinde öğrencilerin sağlıklı besinler tüketmesi için denetim gerçekleştirdi. 2022-2023 eğitim-öğretim sezonunun başlamasıyla birlikte Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelindeki ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda bulunan kantinlerde sıkı denetim yaptı. Özellikle hijyen konusunda sıkı bir denetim gerçekleştiren ekipler, kantincileri zararlı ürünler satmaması yönünde uyarılarda bulundu. Vatandaşlar ve öğrencilerin sağlığının ön planda geldiğini ifade eden Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Canpolat, "Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun talimatı doğrultusunda 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki tüm okullarda zabıta müdürlüğü olarak denetimlerimize başladık. Öğrencilerimiz eğitimlerine devam ederken ekiplerimizde ihtiyaçlarını gördükleri okul kantinlerinde gereken denetimleri büyük bir titizlikle yapıyor. Okul kantinlerinin yönetmeliğe uygun şekilde faaliyetlerinin devam edip etmediğine dair incelemelerimizi sürdürüyoruz. Zabıta personelimiz iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kantin ve personelin genel hijyen durumu, Tarım ve Orman Bakanlığı onayı, üretim izinlerinin olup olmadığı ve kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu konularında denetimlerini sürdürüyor. Öğrencilerimizin sağlığı ve velilerimizin güven içinde olması için denetimlerimiz devam edecek” dedi.

Ceylanpınar’da yer alan tüm okullardaki, kantin, çay ocağı ve yemekhanelerde denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, işletmecilere uyarılarda bulunarak, kurallara uymamaları halinde cezai işlem uygulanacağını bildirdi.