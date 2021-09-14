Ceylanpınar’da okul kantinleri ve yemekhaneler denetlendi

Ceylanpınar’da zabıta ekipleri ilçedeki tüm okulların kantin ve yemekhanelerini tek tek denetledi.

Ceylanpınar Belediyesine bağlı zabıta ekipleri yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenilir gıdalara ulaşabilmesi için okul kantinleri ve yemekhanelerinde denetim yaptı. Yaklaşık bir buçuk yıllık bir aranın ardından yeni eğitim öğretim döneminin yeniden başlamasıyla birlikte okul kantinlerine yönelik olarak sıkı denetimler gerçekleştiriliyor. Denetimde hijyenik koşulların sağlanıp sağlanmadığı, yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihleri ve ürünler incelendi. Ekipler, korona virüs (Covid-19) ile mücadelede öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda yiyecek ve içecek tüketmelerini sağlamak amacıyla denetimlerin yapıldığını ve süreceğini duyurdu.

Denetimler sürecek

Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Canpolat, “Pandemi dolayısıyla uzun bir süredir okullarımızın tatil olduğundan dolayı yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte ve aynı zamanda Belediye Başkanımız Feyyaz Soylu’nun talimatları doğrultusunda rutin denetimlerimiz sürekli devam etmektedir. Özellikle okulların kantinleri yurtların yemekhaneleri aş evleri benzeri alanlarda çocuklarımızın geleceği, sağlığı, huzuru için aralıksız olarak denetimlerde bulunuyoruz ve bulunacağız. Zabıta ekipleri olarak her zaman sahadayız denetimlerimizi aralıksız olarak gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Ceylanpınar’daki tüm okullardaki, kantin, çay ocağı ve yemekhanelerde denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, işletmecilere uyarılarda bulunarak, kurallara uymamaları halinde cezai işlem uygulanacağını bildirdi.