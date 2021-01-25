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Ceylanpınar’da madde bağımlılığı ile mücadele çalışmaları

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, gelişmişlik düzeyinin eğitimden geçtiğini belirterek, çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak eğitim planlı projelerle topluma kazandırılacağını söyledi.

ŞANLIURFA 25.01.2021, 16:34
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Ceylanpınar’da madde bağımlılığı ile mücadele çalışmaları

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, gelişmişlik düzeyinin eğitimden geçtiğini belirterek, çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak eğitim planlı projelerle topluma kazandırılacağını söyledi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, madde bağımlılığı ile ilgili açıklamada bulundu. Soylu açıklamasında, “Ceylanpınar’ımızdan madde bağımlısı gençlerimiz var, bu gençlerin ellerinden tutup onları bu illetten kurtarmamız lazım. İlçe kaymakamımız Cüneyt Caner, bu konuda çok hassas. Bu hassasiyeti için kendisine teşekkür etmek istiyorum. Şu anda kaymakamlığımızın ve bizim belirlediğimiz metruk binalar var. Bağımlıların uğrak yeri haline gelmiş bu metruk binaları yıkıyoruz. Elimizden geldiğince bu gençlerimizi Diyarbakır Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) ve Şanlıurfa Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi’ne (AMATEM) gönderiyoruz” dedi.

Soylu, sorunu bakanlığa da taşıdı

Soylu, Şanlıurfa’nın “Peygamberler Şehri” olduğunu, birçok tarihi değeri bünyesinde barındırdığını, sadece il merkezinin değil il genelinin topraklarından tarih fışkırdığını belirterek, “Bunların hepsi çok değerli ama bana göre bundan da önemli olan çocuk ve gençlerimizdir. Bundan dolayıdır ki Milletvekilimiz Mehmet Ali Cevheri’nin girişimleriyle Kültür Bakanımızdan randevu alıp görüşme yaptık. Birçok belediye başkanımız da aynı toplantıda yer aldı. Ben buradaki görüşmede tarihi değerlerimizden önce gençlerimizin topluma kazandırılması için yapılmasını planladığımız Kültür ve Gençlik Merkezlerinden söz ettim. Uyuşturucu ve alkol dediğimiz illet 12 yaşından 60 yaşına kadar olan birçok insanımızı esir almış. Buna seyirci kalmamız mümkün değil. İçerisinde çok amaçlı kültür merkezleri, okuma salonları, gençlik merkezleri olan mekanlar kuracağız. Bunları ilçemize kazandırırsak geleceğimizin teminatları için ciddi bir kazanım olacak. Tarih önemli ama gençliğimizin elden gitmesine göz yumamayız. Ensar Mahallesi Bayan Kültür Evimizin yer ve duvar fayansları döşenerek iç ve dış duvar boyaları tamamlanınca nezih bir hale geldi. Aynı zamanda Bahçelievler Mahallelerimizde yer alan bayan kültür evimizin kaba ve ince sıvası yapılarak yer ve duvar fayansları döşenerek badanası yapıldı. Spor sınavları esnasında bu gençlerimizi Türkiye’mizin dört bir köşesine belediyemizin ulaşım imkanları ile götürüp konaklatıp, sınavlarına koyup, tekrar anne ve babalarına sağ salim teslim ediyoruz. İlçemizde çok amaçlı spor kompleksi yapmak istiyoruz projesi hazır. Ancak bu tesisi yapacağımız yer konusunda sıkıntılar yaşamaktayız. Bunun için girişimlerimiz devam ediyor. Yer konusu çözülür çözülmez spor kompleksimizi yapacağız. Akçakale ve Suruç ilçelerimizde sınırın sıfır noktasında ancak, Ceylanpınar ile Resulayn arasındaki mesafe çok kısa. Bir taş atınca ulaşacak mesafe söz konusu. İlçemiz bu konuda çok bedel ödedi. Bugüne kadar 300 ya da 400 mühimmat patladı. İki tane evladımızı şehit verdik. Biz bu konuda yaşadığımız sorunlarımızı da değerli bölge milletvekillerimiz ve AK Parti il başkanımızın vasıtasıyla Ankara’ya taşıyıp çözümler arıyoruz. Ben 28 yıldır siyasi yaşamımda şunu gördüm ki devletimize makul projelerle giderseniz karşılık buluyorsunuz. Hiç olmayacak bir şey yoktur. Milletvekillerimiz de konuya hassas davranıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bakanlıklarımızın genel müdürleri de son derece duyarlı yaklaşıyor. Bu nedenle ilçemizin talepleri için bir ayağımız Ankara’da çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
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