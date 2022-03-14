Ceylanpınar’da İstiklal Marşı’nın kabulü törenle kutlandı

Ceylanpınar’da Mehmet Akif Ersoy’u Anma ve İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıl dönümü münasebeti ile program düzenlendi.

Ceylanpınar Anadolu Lisesi tarafında düzenlen program 15 Temmuz konferans salonunda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından devam eden program, öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasıyla devam etti. Müzik ve tiyatro gösterisi ile süren program, İstiklal Marşının Kabulü konulu yarışmada dereceye giren öğrencilere İlçe Kaymakamı Cüneyt Caner ve Kaymakam Refiki Görkem Nalçacı, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Süleyman Hilmi Gültekin tarafından hediyeler verildi. Programa, Ceylanpınar Kaymakamı Cüneyt Caner, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Süleyman Hilmi Gültekin, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Cumhuriyet Savcısı Fatih Kalaycı, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Uzundağ, Milli Eğitim Müdürü Zeydan Kurt, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Berhuni, daire amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.