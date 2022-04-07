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Ceylanpınar’da futbol turnuvası sona erdi

Ceylanpınar’da kurumları kaynaştırmak ve aralarında dostluk bağı kurmak amacıyla Ceylanpınar Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kurumlararası Bahar Turnuvası’ final maçıyla sona erdi.

ŞANLIURFA 07.04.2022, 11:40
Ceylanpınar’da futbol turnuvası sona erdi

Ceylanpınar’da kurumları kaynaştırmak ve aralarında dostluk bağı kurmak amacıyla Ceylanpınar Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kurumlararası Bahar Turnuvası’ final maçıyla sona erdi.

Kurumlararası Bahar Futbol Turnuvasının final maçına Şanlıurfa Vali Yardımcısı ve Rasulayn Koordinatörü Muhammed Usame Soysal, Ceylanpınar ilçe Kaymakamı Cüneyt Caner, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Garnizon Komutanı Süleyman Hilmi Gültekin, Cumhuriyet Savcısı Fatih Kalaycı, AK Parti İlçe Başkanı Abdulcelil Doğantekin, Geçmiş dönem AK Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeydan Kurt, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Ergin, Meclis Üyeleri Ümit Bilgin, Abdülkadir Akgeyik, Cuma Barutçu, Naif Karataş, İshak Uğur ve çok sayıda vatandaş katıldı. Final maçına kalan Ceylanpınar Belediyesi takımı, rakibi TİGEM Harman takımını 5-2 mağlup ederek Kurumlararası Bahar Futbol Turnuvası’nın şampiyonu oldu. Kaybeden hiç kimsenin olmadığını belirten Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, ‘’Bir aya yakın zamandır bahar turnuvası adı altında başlattığımız bu spor müsabakasına katılım sağlayan bütün takımlarımıza, kurum amirlerimize destek veren Ceylanpınarlı hemşerilerimize herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Yaklaşık Bir buçuk yıldır yapmayı planladığımız spor aktivitelerini ancak, dünya genelinde bu bulaşıcı hastalıklardan dolayı bugüne kadar ertelenmiş oldu. İnşallah bundan sonra hem futbol anlamında bu tür müsabakalarımız sizlerle beraber yürütmeye devam edeceğiz inşallah. Katılım sağlayan bütün takımlarımıza teşekkür eder, kaybeden hiç kimse yoktur. Gençlik kazanmıştır. Burada güzel bir zaman geçti, ilçede güzel bir hava kattı. Kupa alan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yine madalya alan arkadaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah’’ dedi.

Ceylanpınar İlçe Kaymakamı Cüneyt Caner, ‘’ Evet emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Birinciliği hak eden arkadaşlarımız ve organizasyonu yapan kurum olması manidar ama biz izledik gerçekten hak ettiler. Yani herhangi bir şike şaibe görmedik. Hepinizin emeğine ayaklarına sağlık. Organizasyonu düzenleyen başta Belediye Başkanımız ve tertip komitesine emeği geçenlere burada alın teri dökerek hem çevredekilere güzel bir seyirlik izletip hem de güzel bir sosyal aktivite düzenleyen arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Birinci olmanız hasebiyle de hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Tabii bu işin bir kazananı var ama kaybedeni yok. Diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde bu etkinliğe katıldıkları için tebrik ediyor, teşekkür ediyoruz.’’ İfadelerinde bulundu.

Karşılaşmanın ardından, turnuvada ilk üçe giren takımlara kupa ve madalya verildi. Ceylanpınar İlçe Kaymakamı Cüneyt Caner ve Cumhuriyet Savcısı Fatih Kalaycı Şampiyon Takımı Ceylanpınar Belediyesine kupa ve madalyalarını takdim etti. Garnizon Komutanı Süleyman Hilmi Gültekin ve AK Parti İlçe Başkanı Abdulcelil Doğantekin turnuva ikincisi TİGEM Harman Takımına Kupa ve madalya verdi. Turnuvada üçüncü olan Cumhuriyet Orta Okulu Takımına da Kupa ve madalyasını, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Şengül takarak başarılar diledi. Turnuva sonunda, tertip komitesinde yer alan üyelere Şanlıurfa Vali Yardımcısı ve Rasulayn Koordinatörü Muhammed Usame Soysal, teşekkür belgesi ve plaket takdim etti.

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