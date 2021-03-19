Ceylanpınar’da Dinamik Denetim

Korona virüs risk haritasında “Mavi” ile en iyi durumdaki İller arasında bulunan Ceylanpınar ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye iş birliğinde dinamik denetimden taviz verilmiyor.

Ceylanpınar ilçe kaymakamlığının koordinesinde korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında zabıta ekipleri ilçe genelinde dinamik denetimler gerçekleştiriliyor. Korona virüs kısıtlamalarının, risk grubuna göre esnetilmesi ve kontrollü normalleşmede halkın rehavete kapılmaması için sıkı önlemler aralıksız sürdürülüyor.

Ceylanpınar Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, ilçenin dört bir yanında alışveriş merkezleri, lokanta ve restoranlar, vatandaşların yoğun olduğu iş yerlerinde Maske - Mesafe - Hijyen kurallarına uyum denetiminden taviz vermiyor. Ekipler aynı zamanda fiyat etiketi ve ürünlerin son kullanım tarihiyle ilgili denetimlerini de sürdürüyor. Yeni süreçte kolluk kuvvetleri vasıtasıyla yürütülen denetim faaliyetlerine, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odalarının da desteği sağlanıyor. Bu kapsamda, titiz bir çalışma yürüten Ceylanpınar Belediyesi, kenti gezerek, kurallara riayet edilmesini sağlıyor.

Ceylanpınar Belediyesinde görev alan 72 personelle destek verilen denetimlerde, 4,5 ve 6’şar kişiden oluşan ekipler dönüşümlü olarak görev yapıyor. Zabıta Müdürü Mehmet Canpolat, ‘’İçişleri Bakanlığımızın genel denetimleri doğrultusunda, ilçe Kaymakamlığımız, Belediye Başkanımız ve birim arkadaşlarımızla koordineli Ceylanpınar ilçe genelinde denetimlerimizi sürdürmekteyiz. Aynı zamanda Covid-19 ile ilgili Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak, halkımızın sağlığı için hepimiz sahadayız. Bu virüs aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir” dedi.

Canpolat, Covid-19 denetiminde belirtilen kurallara riayet edildiği ve herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını belirterek, tüm Ceylanpınar halkına duyarlı davranışları için teşekkür etti.