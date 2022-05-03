Ceylanpınar’da bayramlaşma programına yoğun ilgi

Ceylanpınar Belediyesi’nin Ramazan Bayramı münasebetiyle düzenlediği geleneksel bayramlaşma programı yoğun katılımla gerçekleşti.

Ceylanpınar Belediyesi tarafından öğretmen evinde halkla toplu bayramlaşma programı düzenlendi. Programa ev sahipliği yapan Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, misafirlerini ağırladı.

Pandemi nedeniyle uzun bir süreden beri bayramlaşmadan uzak kaldığını belirten Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, ‘’Bir yıldır bu bayramlaşmadan uzak kaldık. Pandemiden dolayı şimdi yavaş yavaş artık o zincirleri kırdık. Milletvekilimiz aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinde milletvekili olduğu gibi Avrupa meclisinde de Türkiye’yi temsil ediyor ve Ceylanpınar’ın milletvekili Urfa’nın milletvekili olması da bizlere ayrı bir gurur veriyor. Vekilimiz cuma günü Avrupa’dan geldi ve ayağının tozuyla buraya geldi. Hiç bir yere gitmeden direk buraya geldi. Aile ziyaretini yaptı, babasını ziyaret etti. Ondan sonra bizleri unutmadı. Bizleri unutmadığı için kendisine çok teşekkür ediyorum, bayramın bayram gibi geçmesini diliyorum. Allah gelecek bayrama hepimizi beraber sağlıklı sıhhatli bir şekilde kavuşturmayı nasip eylesin. Katılımınız için ben her kese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programda AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı ve AK Parti Ceylanpınar ilçe Başkanı Abdulcelil Doğantekin de birer konuşma yaptı.

Ceylanpınar Öğretmenler evinde gerçekleşen bayramlaşma programını vatandaşların dilek talep ve önerilerinin ardından son buldu. Bayramlaşma programına AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, AK Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Abdulcelil Doğantekin, Belediye Başkan Yardımcıları Übeyt Kurt, Ahmet Ergin, Adnan Daşkıran, İsmail Berhuni, Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Almaz, Ümit Bilgin, Cuma Barutçu, İshak Uğur, Abdulkadir Akgeyik, Aziz Caymaz, Naif Karataş AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Beşkat, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Halil Bayluğ, sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.