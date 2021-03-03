Ceylanpınar’da bahar hizmetti

Baharla birlikte havaların ısınmasıyla yol çalışmalarına ağırlık veren Ceylanpınar Belediyesi ekipleri, tek bir metrekare toprak yol bırakmamak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun talimatları doğrultusunda ilçe kırsalında yer alan mahallelerde Belediye ekipleri stabilize yol çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 60 kırsal mahalle ve bu mahallelere bağlı mezralara stabilize yol hizmeti ulaştırmak için çalışmalarını sürdüren Ceylanpınar Belediyesi Fen İşleri ve Destek Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekipler Ceylan, Aydoğdu, Gümüş, Saraççeşme, Dikili, Muratlı mahallerinde stabilize yol çalışmalarını tamamlama aşamasına geldi. Ceylanpınar Belediyesi Destek ve Hizmetler Müdür Vekili Adnan Daşkıran, baharla birlikte havaların ısınmaya başlamasının işlerini kolaylaştırdığını belirterek, “Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli çalışıyoruz. Mahalle içi stabilize çalışmalarında dere malzemesi kullanıyoruz. Bu çalışmanın ardından kilitli parke taşı döşeme hamlemiz başlayacak” dedi.

Ceylan Mahalle Muhtarı Mehmet Adıgüzel ise ‘’Feyyaz Başkanımızdan Allah razı olsun. Bizim köye stabilize dökümleri başlanıldı. İlerleyen zamanlar içerisinde de parke taşı yapılmasını umuyoruz, onun da sözünü aldık. Kendim ve mahallem adına Feyyaz Başkan’dan ve Başkan yardımcılarından ayrıca çalışan personelden Allah razı olsun hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum’’ dedi.

Ceylanpınar Belediyesi’nin çalışmalarını takdirle karşılayan kırsal mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’ya verdiği her sözü yerine getirmesinden dolayı şükran duyduklarını söylediler.