Ceylanpınar’da 29 Ekim coşkusu

Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılı Ceylanpınar kapalı spor salonunda düzenlenen bir takım dizi ve etkinlikler eşliğinde törenle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. yıldönümü dolayısıyla Ceylanpınar ilçe kaymakamı Emrah Uzun tebrikleri makamında kabul etti. Cumhuriyetin 99’ncu yıldönümü kapalı spor salonunda düzenlenen bir takım dizi ve etkinliklerle kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine İlçe Kaymakamı Emrah Uzun, Ceylanpınar Belediye Başkan Vekili Cuma Barutçu, Cumhuriyet Savcısı Fatih Kalaycı, Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Furkan Çalışkan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Arkın Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeydan Kurt idari birim amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları vatandaşlar ve ilçedeki tüm okullar katıldı.

Tören İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlarken, Ceylanpınar Belediye Başkan Vekili Cuma Barutçu ile İlçe Kaymakamı Emrah Uzun tören alanında bulunan okulları selamladı. Program müzikal gösterimleri, halk oyunları ve şiir dinletileri ile devam etti. Çeşitli branşlarda başarı elde eden öğrencilere sırasıyla Cumhuriyet Savcısı Fatih Kalaycı, Belediye Başkan Vekili Cuma Barutçu ve İlçe Kaymakamı Emrah Uzun hediye takdiminde bulundu. Öğrencilerin etkinlikleri alandakilerden beğeni toplarken tören bando ve okulların geçiş töreninin ardından son buldu.