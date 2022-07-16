Ceylanpınar’da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde Ceylanpınar’da anma etkinlikleri düzenlendi. Gerçekleşen anma programında 15 Temmuz şehitleri dualarla bir kez daha anıldı.

Ceylanpınar Kaymakamlığı ve ilçe belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Ceylanpınar ilçe merkezinde düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı Cüneyt Caner, Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, ilçe garnizon komutanı, emniyet müdürü, belediye meclis üyeleri, kurum amirleri, 15 Temmuz şehidi Ümit Yolcu’nun ağabeyi Bahattin Yolcu, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde şehit kabir ziyareti ile başlayan program, 15 Temmuz şehidi Ümit Yolcu’nun ailesine ev ziyareti ile devam etti. Ceylan İlkokulu bahçesinde düzenlenen program saygı duruşun bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programda İstanbul Bayrampaşa Çevik Kuvvet önünde vurularak şehit olan Ceylanpınarlı Ümit Yolcu’nun hayatını anlatan belgesel gösterimi yapıldı. Anma etkinliklerine katılım gösteren vatandaşlara Ceylanpınar Belediyesince çeşitli ikramlar dağıtıldı. 15 Temmuz ile ilgili sinevizyon gösteriminin ardından okunan ilahiler ise programa renk kattı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı, okunan sala ve duaların ardından son buldu.