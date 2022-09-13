Ceylanpınar’a modern mezbaha

İlçelerde yaşayan vatandaşların hayvanlarının daha modern ve sağlıklı koşullarda kesimlerinin yapılması amacıyla her ilçeye bir mezbaha kazandırma hedefi ile çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ceylanpınar’da modern mezbaha yapımına başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün direktifleri doğrultusunda Ceylanpınar ilçesinde yapımına başlanan yeni mezbaha binası tam donanımlı, teknolojik yenilikler barındıran bir kesimhane olacak. Mezbaha içerisinde kesim alanları, küçükbaş ve büyükbaş hayvan bekleme alanları, hayvan rampaları, hayvan padokları, sakatat odaları ve soğuk hava depoları yer alacak. Aynı anda birden fazla büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesilmesine olanak sağlayan modern ekipmanlarla donatılacak olan Ceylanpınar mezbahası tamamlandığında hayvan kesimleri daha pratik ve sağlıklı ortamda yapılacak.

Mezbahanın çok kısa süre içerisinde tamamlanarak Ceylanpınar halkının hizmetine sunulması hedefleniyor.