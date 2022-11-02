Ceylanpınar’a modern mezbaha

Şanlıurfa’da hayvancılığın geliştirilmesi ve vatandaşların daha sağlıklı koşullarda kesilen etlere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ilçelere modern tesisler kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ceylanpınar İlçesinde modern mezbaha çalışmasını sürdürüyor.

İlçelerde mezbaha yapım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Ceylanpınar’da yapımına başladığı mezbaha inşaat çalışmasını hızlı bir şekilde sürdürüyor. İlçelerde yaşayan vatandaşların hayvanlarının daha modern ve sağlıklı koşullarda kesimlerinin yapılması amacıyla her ilçeye bir mezbaha kazandırma hedefi ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Bozova ilçesinden sonra Ceylanpınar ilçesinde de mezbaha yapımına başladı.

400 metrekare alan üzerine kurulacak modern mezbaha içerisinde kesim alanları, küçükbaş ve büyükbaş hayvan bekleme alanları, hayvan rampaları, hayvan padokları, sakatat odaları, personel giyinme ve soyunma odaları ve soğuk hava depoları yer alıyor.

Aynı anda birden fazla büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesilmesine olanak sağlayan modern ekipmanlarla donatılan Ceylanpınar mezbahası tamamlandığında hayvan kesimleri daha pratik ve hijyenik olarak yapılacak. Ceylanpınar ilçesindeki Mezbaha en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.