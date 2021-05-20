Ceylanpınar kırsalında yol atağı

Ceylanpınar Belediyesi, kırsalda yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun göreve geldiği günden itibaren dile getirdiği “Merkezde hangi hizmet varsa kırsalda da olacak” talimatı doğrultusunda, kırsaldaki hizmet atağı devam ediyor. Bu kapsamda kırsalda 135 kilometre stabilize yol, 169 kilometre de reglaj çalışması yapıldı.

Son olarak Dikili Mahallesinde çalışmalarını sürdüren Ceylanpınar Belediyesine bağlı ekipler, stabilize yol çalışmalarında öncelikli olarak okul ve camilerin yol güzergahlarında yoğunlaşıyor. Ardından ana yolla bağlantılı sokakların stabilize yol çalışmaları yapılarak daha kullanışlı hale getiriliyor. Ceylanpınar ilçe kırsalında yaşayan vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan Belediye ekipleri şu ana kadar 19 mahallenin mahalle içi stabilize yol çalışmalarını tamamladı. Ceylanpınar Belediyesi Destek Hizmetler Müdür Vekili Adnan Daşkıran, sadece kırsalda 135 kilometre stabilize yol, 169 kilometre de reglaj çalışması yapıldığını belirterek, "Son durağımız Dikili kırsal mahallemiz oldu. Büyükşehir Belediye Encümenimiz Sayın Ali Keskin bey ile birlikte çalışmaları yerinde görüyoruz. Bu mahallede Mahalle içi yol reglaj çalışmasını destek hizmet ile fen işleri ile koordineli çalışmamızı başlattık" ifadelerini kullandı.