Ceylanpınar kırsalına stabilize yol yapıldı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, belediye bünyesindeki Kilitli Parke Fabrikası kurulum çalışmaları sürerken, kırsalda toplam 121 kilometre stabilize yol çalışmalarının yapıldığını bildirdi.

Ceylanpınar kırsalında bulunan 17 mahallenin mahalle içi stabilize yol çalışmalarını tamamlayan ekipler, toplamda 121 kilometre stabilize yol ile 155 kilometre reglaj çalışmaları yaptı.

Soylu, yoğun çabalar sonucu hayata geçen Kilitli Parke Fabrikası tamamlandığında tüm kırsal mahallelerde kilitli parke döşeme hamlesine start verileceğini açıkladı. Ceylanpınar Belediyesine bağlı ekiplerin son durağı ise Yukarı Taşlıdere Mahallesi oldu. Ekipler, stabilize yol çalışmalarında öncelikli olarak okul ve camilerin yol güzergahlarında yoğunlaşıyor. Ardından ana yolla bağlantılı sokakların stabilize yol çalışmaları yapılarak daha kullanışlı hale getiriliyor.

Destek Hizmetler Müdür Vekili Adnan Daşkıran, ‘’Belediye Başkanımız Feyyaz Soylu’nun talimatlarıyla yaklaşık 6 aydan beri ilçe merkezine bağlı kırsal mahallelerimizde mahalle içi yolların reglaj çalışmalarını yapıyoruz. Bugün de Yukarı Taşlıdere kırsal Mahallemizdeyiz. Şuan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ile koordineli Destek Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimizce diğer çalışmalarda olduğu gibi köy içi ulaşım yollarını stabilize çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz bütün kırsal mahallelere ulaşmak yönündedir. Belediye başkanımızın talimatı bu yöndedir” dedi.

Stabilize yol çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren Yukarı Taşlıdere Mahalle sakinlerinden Mehmet Emin Turgay ve Ömer Yılmaz da, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’ya ve ekibine teşekkür etti.